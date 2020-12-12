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В Грузии чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева В Грузии пройдет видеоконференция, посвященная общенациональному лидеру
Диаспора
12 декабря 2020 г. 10:18
В Грузии чтут память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии проходит церемония, посвященная 17-й годовщине кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, военный атташе лейтенант-полковник Фуад Ибрагимов, сотрудники посольства и аппарата военного атташе, бизнесмены и др. посетили бюст общенационального лидера в парке им. Гейдара Алиева в Тбилиси, возложили венки и цветы.

Позже участники мероприятия также посетят мемориал имени общенационального лидера на побережье в Тбилиси, а также памятник Гейдару Алиеву в городе Рустави.

В рамках церемонии почитания памяти при организации посольства и с участием представителей азербайджанской общины Грузии пройдет видеоконференция, посвященная общенациональному лидеру.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi anılır

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