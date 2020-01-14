В Грузии в населенной азербайджанцами деревне будут искать останки немецких солдат

В регионе Грузии Квемо Картли запланированы поиски немецких солдат, погибших в ходе Второй мировой войны.

Как передает грузинское бюро Report, правительство Грузии приняло соответствующее решение в связи с поисками 8 января.

Работы по иску в рамках соглашения, подписанного между Грузией и Германией в 1993 году, выполнит Общественный союз по уходу за могилами немецких военнопленных.

Раскопки будут проведены на земельных участках в Рустави, а также земли сельскохозяйственного назначения на территории населенной азербайджанцами деревни Кепенекчи в Марнеульском районе.

Поисковые работы будут курировать археолог. Немецкая сторона сможет использовать соответствующее строительное оборудование и нанять местный персонал в случае необходимости.