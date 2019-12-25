В Германии открылся Дом Азербайджана

По инициативе и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой в городах зарубежных стран, где компактно проживают азербайджанцы, открываются и сдаются в пользование наших соотечественников дома Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете, один из таких домов был открыт 24 декабря в столице Германии, Берлине.

В церемонии открытия приняли участие председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, члены Альянса азербайджанцев Германии, активисты диаспоры, наши соотечественники, представители общественности и СМИ.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов отметил, что 24 декабря является знаменательным днем для азербайджанцев – днем рождения президента Ильхама Алиева. Он поздравил главу государства, имеющего авторитет в нашей стране и на международной арене, с днем рождения, рассказал об успехах, достигнутых в стране в последние год под руководством президента.

Ф.Мурадов отметил значимость домов Азербайджана, подчеркнул, что двери домов будут открыты для всех, кто любит наш народ и государство, защищает национальные интересы: "Дома Азербайджана – места опоры, встречи и обсуждений для наших соотечественников. Я надеюсь, что эти дома сыграют серьезную и важную роль в создании сети наших соотечественников за границей, в направлении их единства. Наше единство, заложенное созданием координационных советов, усилится еще больше".

Затем выступили и поздравили главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, председатель Альянса азербайджанцев Германии Яшар Мусаев и др., выступающие подчеркнули, что Азербайджан является местом мира и стабильности. Открытие за границей Дома Азербайджана в такой знаменательный день охарактеризовали как "образец большого внимания и заботы о проживающих за рубежом соотечественниках".

Мероприятие продолжилось концертом с исполнением мугама.