В Гарвардском университете создадут организацию азербайджанских студентов

В Гарвардском университете ведется работа по созданию организации азербайджанских студентов.

В Гарвардском университете ведется работа по созданию организации азербайджанских студентов.

Об этом сообщила американскому бюро Report студентка второго курса Гарварда Гандаб Мамедова.

По её словам, цель инициативы - объединить студентов из Азербайджана, продвигать азербайджанскую культуру и историю, а также оказывать поддержку тем, кто приезжает на учебу в США.

"В Гарварде студентам предоставляется возможность создавать свои организации, университет рассматривает заявки и даже выделяет финансовую помощь. Я увидела, что студенты из многих стран, включая Сирию, уже создали свои объединения. Мы тоже хотим помочь соотечественникам и открыть путь для талантливой молодежи из Азербайджана в ведущие вузы США", - сказала она.

Студентка подчеркнула, что в Азербайджане много одаренной молодежи, но некоторые считают обучение в Гарварде недостижимым: "Это не так. При правильной подготовке можно учиться не только в Гарварде, но и в других престижных вузах США".

На данный момент в Гарварде обучаются лишь две студентки из Азербайджана – сама Гандаб Мамедова и Айла Алиева. Остальные азербайджанцы в университете - как правило, местные уроженцы.

По ее словам, создаваемая организация будет открыта для всех студентов, имеющих связь с Азербайджаном. Также ожидается поддержка азербайджанских студентов из других американских университетов. Инициативу готовы поддержать и студенты из Италии, Афганистана, Ирана, России, Украины и США, которые осознают малочисленность азербайджанской студенческой общины в Гарварде и готовы оказывать помощь.