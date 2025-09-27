В Будапеште провели мероприятие в связи с Днем памяти Азербайджана

В Азербайджанском доме в венгерской столице Будапеште в рамках мероприятия в связи с Днем памяти прошли обсуждения на тему "Роль Зангезурского коридора в развитии стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией".

Как сообщает Report, сначала был озвучен Государственный гимн Азербайджана, собравшиеся минутой молчания почтили память шехидов.

Советник посольства Азербайджана в Венгрии Севда Фараджева выступила с докладом на тему "Азербайджано-венгерские отношения: многомерное стратегическое партнерство и новая политическая реальность, созданная Зангезурским мирным коридором в Европе". Было отмечено, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией находятся на высоком уровне. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева 20 мая этого года в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана, достигнутые во время упомянутого визита соглашения являются ярким примером этого. Азербайджан постоянно развивает сотрудничество со своим стратегическим партнером Венгрией на многосторонних платформах, в частности в рамках Организации тюркских государств.

С. Фараджева упомянула соглашение, подписанное в августе этого года в Вашингтоне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Было отмечено, что этот документ имеет стратегическое значение с точки зрения политической стабильности и безопасности не только для двух стран, но и для всего региона в целом. В частности, открытие коридора TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.) укрепит экономическую интеграцию со странами региона в соответствии с политикой Восточного партнерства Европейского Союза. Этот проект может создать условия для превращения Венгрии, расположенной в Центральной Европе, в транзитный и логистический узел. В результате расширения экспортных и импортных возможностей для венгерского бизнеса откроются новые рынки.

Руководитель Азербайджанского дома в Будапеште Ибрагим Сафарли, выступая на тему "Роль диаспоры в развитии отношений Азербайджана с Венгрией", подчеркнул роль наших соотечественников, проживающих в Венгрии, в продвижении азербайджанских реалий и укреплении связей между двумя странами. В выступлении было подчеркнуто, что 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти, эта дата была оценена как важная страница в истории борьбы, завершившейся победой Азербайджана.

На мероприятии также выступил представитель Общественного объединения "Нейтральные журналисты" Тунджай Эйвазлы с презентацией на тему "Продвижение исторического и культурного наследия Западного Азербайджана в зарубежных СМИ". Он отметил, что Союз нейтральных (Парламентских) журналистов реализует проект "Возвращение в Западный Азербайджан в зарубежных СМИ" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана. В рамках проекта были подготовлены передачи на местных телеканалах и опубликованы серии статей в СМИ зарубежных стран.

Затем участникам встречи была предоставлена подробная информация о Зангезуре и Западном Азербайджане, которые находятся на политической повестке дня мира, внимание участников мероприятия было привлечено к интересным сведениям об истории, географической территории, населении, культуре, архитектурных памятниках, кухне и традициях этого региона.

В завершение была организована фотовыставка, посвященная региону. Участники мероприятия, в основном состоящие из иностранных студентов и представителей других народов, проживающих в Венгрии, близко ознакомились с фотографиями, отражающими богатое историческое и культурное наследие этого региона.