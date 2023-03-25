В Брюсселе проходит акция тюрков Южного Азербайджана

Перед зданием Европейского парламента в столице Бельгии Брюсселе проходит акция тюрок Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости".

Перед зданием Европейского парламента в столице Бельгии Брюсселе проходит акция тюрок Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости".

Как сообщили Report в организации "Национальное сопротивление Южного Азербайджана", основным лозунгом акции является "свобода, справедливость и национальное правительство".

"Этот лозунг охватывает все наши требования. Свобода, справедливость и, конечно же, национальное правительство, а также восстановление нашей национальной власти – главные желания нашего народа, которые мы озвучим на митинге в Брюсселе. На нем присутствуют тысячи наших соотечественников, проживающих в Южном Азербайджане, Северном Азербайджане, а также в тюркских странах и Европе", - отметили в организации.