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В Брюсселе проходит акция тюрков Южного Азербайджана

В Брюсселе проходит акция тюрков Южного Азербайджана Перед зданием Европейского парламента в столице Бельгии Брюсселе проходит акция тюрок Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости".
Диаспора
25 марта 2023 г. 17:54
В Брюсселе проходит акция тюрков Южного Азербайджана

Перед зданием Европейского парламента в столице Бельгии Брюсселе проходит акция тюрок Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости".

Как сообщили Report в организации "Национальное сопротивление Южного Азербайджана", основным лозунгом акции является "свобода, справедливость и национальное правительство".

"Этот лозунг охватывает все наши требования. Свобода, справедливость и, конечно же, национальное правительство, а также восстановление нашей национальной власти – главные желания нашего народа, которые мы озвучим на митинге в Брюсселе. На нем присутствуют тысячи наших соотечественников, проживающих в Южном Азербайджане, Северном Азербайджане, а также в тюркских странах и Европе", - отметили в организации.

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Версия на азербайджанском языке Güney azərbaycanlılar Brüsseldə aksiya keçirir, əsas tələb İranda azadlıq və ədalətdir

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