В Бишкеке обсудили ход строительства азербайджанской школы

Проект строительства парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы обсудили на встрече мэр Бишкека Азиз Суракматов и посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджев.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета Бишкека.

По словам Азиза Суракматова, уже разработан, согласован и передан азербайджанской стороне рабочий проект. Площадь будущего парка — 5,5 гектара.

Азербайджан также построит общеобразовательную школу на 550 мест. Мэрия предоставила во временное пользование — на период проектирования и строительства школы — земельный участок площадью 2,24 гектара. Разработаны архитектурно-планировочные условия, генеральный план и архитектурно-строительная часть, выполнена топографическая съемка.

Строительство объектов будут вестись на средства Азербайджана.

Напомним, 7 марта 2019 года состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве в строительстве парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы между мэрией Бишкека и посольством Азербайджана в Кыргызстане.