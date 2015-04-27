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    ​В Берлине турецкая и азербайджанская диаспоры провели многолюдный митинг

    Акция прошла с участием десятков тысяч людей

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Турецкая и азербайджанская диаспоры провели в Берлине многолюдный митинг в знак протеста вымышленным претензиям армян по поводу т.н. "геноцида армян".

    Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, акция протеста с участием около 10 тыс. человек началась на центральной площади Берлина - Урании. Участники акции прошлись по улицам города. Акция завершилась у Брандербургских ворот.

    Участники шествия несли флаги Турции и Азербайджана, фотографии убитых армянскими террористами турецких дипломатов, а также плакаты на турецком и немецком языках, на которых было написано "АСАЛА убила мирных людей", "Не создавайте вражду из истории" и пр.

    Присутствующие также скандировали лозунги о Нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде. Они довели до внимания общественности тот факт, что настоящий геноцид был учинен не против армян, а против тюрков.

    Акция, проведенная при организационной поддержке действующих в различных городах Германии турецких федераций, была поддержана также азербайджанской диаспорой. 

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