В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы

18:40

В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что в связи с этим мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров округа Майами-Дейд Оливер Г.Гилберт III подписали декларацию.

В декларации, начинающейся словами бывшего генерального прокурора США Роберта Фрэнсиса Кеннеди "История человечества складывается из бесчисленных различных подвигов мужества и веры. Каждый раз, когда человек защищает идеал или действует, чтобы улучшить положение других, или борется с несправедливостью, он посылает надежду”, - говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате резни, учиненной армянскими бандформированиями в азербайджанском городе Ходжалы, погибло более 600 мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков. Было отмечено, что известные международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, назвали эту трагедию крупнейшей резней в регионе.

Авторы декларации подчеркнули, что азербайджанцы, проживающие в округе Майами-Дейд, штате Флорида и во всем мире, ежегодно чтят память жертв Ходжалы.

От имени округа Майами-Дейд 26 февраля объявлен днем памяти Ходжалы.

Декларация была представлена руководителю азербайджано-американской молодежной ассоциации, действующей во Флориде, Набат Эминовой.

