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Украинский мэр: Готов поддержать активную азербайджанскую молодежь

Украинский мэр: Готов поддержать активную азербайджанскую молодежь Мэр Полтавы, известный общественно-политический деятель страны Олександр Мамай встретился с председателем новосозданного молодежного движения "Украина-Азербайджан", азербайджанцем Акпером Гусейнзаде.
Диаспора
7 июля 2021 г. 14:32
Украинский мэр: Готов поддержать активную азербайджанскую молодежь

Мэр Полтавы, известный общественно-политический деятель страны Олександр Мамай встретился с председателем новосозданного молодежного движения "Украина-Азербайджан", азербайджанцем Акпером Гусейнзаде.

Как сообщили Восточно-Европейскому бюро Report в молодежном движении, во время встречи А.Гусейнзаде выразил признательность за прием, сообщил О.Мамаю о новом движении, зародившемся в Полтавской области.

Он отметил, что целью движения является поддержка деятельности молодежи в развитии украинско-азербайджанских отношений, мобилизация деятельности молодежи в обновляющейся Украине. Молодой председатель движения также выразил заинтересованность в совместных акциях с мэрией Полтавы, озвучил свои предложения в этом направлении.

Олександр Мамай выразил удовлетворение этим движением, отметив, что это приведет к интенсификации мобильности в общественной жизни региона:

"Мы открыты для любого Вашего предложения в этом направлении. Вместе мы сделаем все, что нужно. Этот шаг азербайджанской молодежи заслуживает одобрения, и я готов поддержать вас", - добавил он.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian mayor says ready to support active Azerbaijani youth
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı mer: "Azərbaycanlı fəal gənclərə dəstək olmağa hazıram"

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