Украинский мэр: Готов поддержать активную азербайджанскую молодежь

Мэр Полтавы, известный общественно-политический деятель страны Олександр Мамай встретился с председателем новосозданного молодежного движения "Украина-Азербайджан", азербайджанцем Акпером Гусейнзаде.

Мэр Полтавы, известный общественно-политический деятель страны Олександр Мамай встретился с председателем новосозданного молодежного движения "Украина-Азербайджан", азербайджанцем Акпером Гусейнзаде.

Как сообщили Восточно-Европейскому бюро Report в молодежном движении, во время встречи А.Гусейнзаде выразил признательность за прием, сообщил О.Мамаю о новом движении, зародившемся в Полтавской области.

Он отметил, что целью движения является поддержка деятельности молодежи в развитии украинско-азербайджанских отношений, мобилизация деятельности молодежи в обновляющейся Украине. Молодой председатель движения также выразил заинтересованность в совместных акциях с мэрией Полтавы, озвучил свои предложения в этом направлении.

Олександр Мамай выразил удовлетворение этим движением, отметив, что это приведет к интенсификации мобильности в общественной жизни региона:

"Мы открыты для любого Вашего предложения в этом направлении. Вместе мы сделаем все, что нужно. Этот шаг азербайджанской молодежи заслуживает одобрения, и я готов поддержать вас", - добавил он.