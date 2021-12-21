Украинские азербайджанцы собрались накануне Дня солидарности

13:13

В Киеве состоялась встреча украинских азербайджанцев с сотрудниками Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, а также праздничное мероприятие, посвященное Дню солидарности 31 декабря.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, сотрудники Комитета и члены Рады азербайджанцев Украины (РАУ) посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Киеве и возложили венки и цветы.

Затем состоялось заседание Правления РАУ с участием представителей госкомитета, на котором обсуждались новые задачи.



Затем представители Госкомитета по работе с диаспорой провели встречу с украинскими азербайджанцами, организованную РАУ.

Выступая на встрече, начальник Аппарата ГКРД Дашгин Раджабли сказал, что важным отличием встречи в этом году является то, она организовывается представителями страны-победителя. Затем Д. Раджабли рассказал о работе, проделанной в период пандемии и Великой Отечественной войны: "В целом за этот период в мире было проведено более 500 акций в поддержку Азербайджана. Основная миссия возложена на организации диаспоры по всему миру». Он также отметил, что основная цель комитета - это создание прочного объединения азербайджанцев всего мира, в том числе в Украине.

Сопредседатель Рады азербайджанцев Украины и председатель Конгресса азербайджанцев в Киеве Олег Крапивин, рассказал о растущем единстве азербайджанцев в Украине в последние годы.

Другой сопредседатель Рады, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов рассказал о деятельности азербайджанцев в Украине во время Великой Отечественной войны и о том стимуле, которую дала победоносная азербайджанская армии диаспоре. Он отметил, что сегодня объединение украинских азербайджанцев выступает за постоянство этой победы.

Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов отметил, что объединение азербайджанцев мира всегда было мечтой великого лидера Гейдара Алиева. Он напомнил, что под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, благодаря этому союзу, Азербайджан стал страной-победительницей, и призвал всех азербайджанцев защищать этот союз.

Среди выступающих представитель Рады азербайджанцев Украины в Днепропетровске Эльдар Тагиев обратил внимание на деятельность диаспоры в послевоенный период.

Свои предложения и намерения высказали руководитель молодежной организации РАУ Вагиф Нагиев, глава полтавского отделения РАУ Физули Ганбаров, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Рамиль Агабеев и другие.

После встречи состоялся концерт в честь Дня солидарности с участием азербайджанцев из разных регионов. В концерте приняли участие руководитель Культурного центра имени Муслима Магомаева, народный артист Украины Гурбан Аббасов, певица Наталья Кудряшова и Вагиф Нагиев