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    Учрежден Координационный совет азербайджанцев Франции

    © Report

    Париж. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Париже учрежден Координационный совет азербайджанцев Франции.

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, на мероприятии присутствовали председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

    На мероприятии обсудили деятельность диаспоры, коснулись актуальных вопросов и предстоящих задач.

    Была подчеркнута необходимость более тесной интеграции наших проживающих во Франции соотечественников и c этой целью приняли решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев Франции.

    В течение 6-ти месяцев Совет возглавит председатель Азербайджано-французской ассоциации культуры (ACAF) Тогрул Зейналов. 

    К исполнению своих полномочий он приступит с декабря этого года. ACAF действует во французском городе Нант с 1 января 2015 года.

    По словам председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, с учетом большого количества проживающих в городе Нант азербайджанских семей, 2019 год будет объявлен "Годом Нант".

    Отметим, что Координационный совет азербайджанцев Франции является коллегиальным органом, объединяющим действующие в этой стране азербайджанские диаспорные организации и членов диаспоры на основе принципа добровольности и равенства.

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