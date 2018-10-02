© Report

Париж. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Париже учрежден Координационный совет азербайджанцев Франции.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, на мероприятии присутствовали председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

На мероприятии обсудили деятельность диаспоры, коснулись актуальных вопросов и предстоящих задач.

Была подчеркнута необходимость более тесной интеграции наших проживающих во Франции соотечественников и c этой целью приняли решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев Франции.

В течение 6-ти месяцев Совет возглавит председатель Азербайджано-французской ассоциации культуры (ACAF) Тогрул Зейналов.

К исполнению своих полномочий он приступит с декабря этого года. ACAF действует во французском городе Нант с 1 января 2015 года.

По словам председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, с учетом большого количества проживающих в городе Нант азербайджанских семей, 2019 год будет объявлен "Годом Нант".

Отметим, что Координационный совет азербайджанцев Франции является коллегиальным органом, объединяющим действующие в этой стране азербайджанские диаспорные организации и членов диаспоры на основе принципа добровольности и равенства.