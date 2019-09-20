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Омбудсмен: Учебники для азербайджаноязычных школ Грузии должны издаваться в самой стране

Учебники для азербайджаноязычных школ Грузии должны издаваться в самой

"Учебники по родному языку и литературе для азербайджаноязычных школ Грузии рекомендуется издавать в самой стране".

Как сообщает грузинское бюро Report, эту рекомендацию министерству образования, науки, культуры и спорта страны представила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Было отмечено, что в Грузии должна быть продолжена работа по подготовке и публикации учебных пособий на азербайджанском, армянском и русском языках.

Уполномоченный по правам человека также считает важным принять эффективные меры по восстановлению объектов культурного наследия, принадлежащих национальным меньшинствам.

Отметим, что эти рекомендации также включены в отчет омбудсмена за 2017 год.

Напомним, что министерство образования Азербайджана ежегодно обеспечивает учебниками по предметам "Азербайджанский язык" и "Литература" азербайджаноязычные школы соседней Грузии.

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