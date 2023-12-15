Участники мероприятия в Лондоне рассказали о значимости проведения COP29 в Азербайджане

В университете Kings College в Лондоне организованы дискуссии, посвященные 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Азербайджане в следующем году.

В университете Kings College в Лондоне организованы дискуссии, посвященные 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Азербайджане в следующем году.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

В мероприятии, организованном совместно британским журналом Diplomat, Институтом политики и Коалицией за нулевую эмиссию, приняли участие известные британские политики и ведущие эксперты в области климата, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, теневой министр по энергетической безопасности и нулевой эмиссии Эд Милибэнд, бывший министр бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании Крис Скидмор, представители дипломатического корпуса и академических кругов в Лондоне.

Выступая на открытии конференции, Тереза Мэй призвала страны незамедлительно выполнить решения, принятые на COP-28.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов отметил, что единогласная поддержка кандидатуры Азербайджана всеми странами восточноевропейской группы, включая Армению, является результатом доверия к нашей стране. По его словам, это успех не только Азербайджана, но и всего региона, и Азербайджан будет представлять весь регион в качестве следующего хозяина мероприятия COP.

Посол отметил, что Азербайджан является лидером в регионе в своих усилиях по переходу на альтернативную энергетику и с каждым днем наращивает свою деятельность в этом направлении.

По словам Эда Милибэнда, работа, которую предстоит проделать в ближайшие два года, включая мероприятие в Азербайджане, будет иметь решающее значение для достижения целей, определенных государствами для предотвращения изменения климата.

Выступившие в рамках мероприятия рассказали о значимости COP29 и выразили надежду на то, что на очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку, будут приняты конкретные шаги.