У шести граждан Азербайджана в Дагестане выявлен коронавирус

В Дагестане выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией у граждан Азербайджана. Как передает Report, об этом сообщает Центральная городская больница Дербента.

"Главрач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов побывал в третьем провизорном госпитале, где находятся граждане Азербайджана, доставленные из пунктов временного пребывания. Всего было госпитализировано 13 человек, 1 из них с подтвержденным COVID-19 направлен в первый госпиталь "ковидный", 12 - в провизорный. После получения результата второго этапа тестирования еще у пяти граждан Азербайджана подтвержден результат на COVID-19 и принято решение об их переводе в "ковидный" госпиталь", - отметили в ЦГБ.

Абдулкафар Шихмагомедов сказал, что находящиеся в госпитале люди, "устали от сложной жизненной ситуации,требовали выписать их ", чтобы они могли вернуться на родину, в Азербайджан: "Но дело в том, что выписывать таких пациентов незаконно, к тому же, что бы пересечь границу, у этих людей на руках должны быть отрицательные тесты на COVID".

Главрач ЦГБ заявил, что предпринимаются все необходимые шаги для лечения зараженных коронавирусом, и только после излечения они смогут вернуться в Азербайджан.