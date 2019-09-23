Госкомитет: Турция и Азербайджан устраняют проблемы, имеющиеся между вузами - ВИДЕО

"Турция и Азербайджана устраняют проблемы, имеющиеся между вузами".

Об этом турецкому бюро Report заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, большинство обучающихся в Турции иностранных студентов – азербайджанцы. Однако имелись проблемы в связи с взаимным признанием дипломов и налаживанием связей между университетами. Для их решения работала специальная правительственная комиссия. В ходе встречи вице-президента Турции Фуата Октая с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым было обсуждено много вопросов в образовательной сфере, утвержден план деятельности. В ближайшее время план деятельности начнут претворять в жизнь.

Ф.Мурадов сказал, что действующие в Стамбуле азербайджанские школы находятся под контролем Госкомитета по работе с диаспорой, ведутся работы по решению проблем учеников.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что для донесения азербайджанской правды до мира следует правильно направлять общины в Турции.

Ф.Мурадов сказал, что идут работы для объединения азербайджанцев, которые в Турции осуществляют деятельность в сфере культуры: "Мы хотим еще сильнее развить культурные связи с Турцией. Потому что сейчас в Турции живет много наших деятелей культуры и искусства. Они проводят здесь много мероприятий. Я верю, что в соответствии с планом деятельности будут реализованы программы и в этом направлении".

Вусала Аббасова