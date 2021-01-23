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Тело обнаруженного в Бельгии мертвым азербайджанца доставят на родину

Тело обнаруженного в Бельгии мертвым азербайджанца доставят на родину Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы было обнаружено 18 января в водоканале близ лагеря для беженцев
Диаспора
23 января 2021 г. 14:08
Тело обнаруженного в Бельгии мертвым азербайджанца доставят на родину

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который пропал без вести в Бельгии, а через некоторое время был обнаружен мертвым, доставят на родину.

Как передает Report, тело в страну будет доставлено при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Госкомитет взял на себя финансовые расходы за доставку тела в страну.

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который был объявлен в розыск как пропавший без вести, было обнаружено 18 января в водоканале близ лагеря для беженцев, где он был размещен.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, какому-либо физическому насилию Вугар Рза не подвергался. Тело же опухло и посинело из-за долгого пребывания в воде. В полиции сообщили, что по уголовному делу продолжается расследование.

Уроженец Кельбаджарского района Азербайджана В.Рза был учителем. Несколько лет назад мигрировал в Бельгию, где попросил убежища.

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Версия на азербайджанском языке Belçikada meyiti tapılan azərbaycanlının nəşi ölkəyə gətirilir

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