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    Татарская диаспора Азербайджана расширяет сотрудничество с молодежью стран СНГ, Балтии и Кавказа

    Исполнительный директор международной молодежной организации Содружество Магомед Алиев посетил Азербайджан

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Исполнительный директор международной молодежной организации "Содружество" Магомед Алиев посетил Азербайджан. 

    Как сообщает Report, визит состоялся при организационной поддержке Национального совета молодежных организаций Азербайджана (НСМОАР) в целях установления и развития сотрудничества между молодежью стран СНГ, Балтии и Кавказа.

    На встрече с представителями молодежных организаций состоялось обсуждение конкретных вопросов сотрудничества в Азербайджане, а также перспектив международных форумов и слетов, которые ожидаются в России. 

    Магомед Алиев рассказал представителям молодежных организаций Азербайджана о своей организации. 

    Председатель Совета "Национального информационного центра Республики Татарстан в Азербайджане" Эмин Рамазанов рассказал о грандиозных проектах в Татарстане, об активной работе молодежных организаций, в том числе об организации "Сэлэт", Школе Лидера Татарской Молодежи, Талантливой молодежи, Академии молодежной дипломатии и Ассоциации иностранных студентов и аспирантов АИСА.

    Э.Рамазанов предложил сотрудничество с молодежными организациями для реализации совместных проектов с Республикой Татарстан. Также было предложено в рамках Фестиваля мусульманского кино, который пройдет в сентябре этого года в Казани, провести в Азербайджане Молодежный фестиваль кино.

    Напомним, ранее в рамках визита в Азербайджан Магомед Алиев встретился с заместителем министра молодежи и спорта Интигамом Бабаевым.

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