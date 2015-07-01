Татарская диаспора Азербайджана расширяет сотрудничество с молодежью стран СНГ, Балтии и Кавказа

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Исполнительный директор международной молодежной организации "Содружество" Магомед Алиев посетил Азербайджан.

Как сообщает Report, визит состоялся при организационной поддержке Национального совета молодежных организаций Азербайджана (НСМОАР) в целях установления и развития сотрудничества между молодежью стран СНГ, Балтии и Кавказа.

На встрече с представителями молодежных организаций состоялось обсуждение конкретных вопросов сотрудничества в Азербайджане, а также перспектив международных форумов и слетов, которые ожидаются в России.

Магомед Алиев рассказал представителям молодежных организаций Азербайджана о своей организации.

Председатель Совета "Национального информационного центра Республики Татарстан в Азербайджане" Эмин Рамазанов рассказал о грандиозных проектах в Татарстане, об активной работе молодежных организаций, в том числе об организации "Сэлэт", Школе Лидера Татарской Молодежи, Талантливой молодежи, Академии молодежной дипломатии и Ассоциации иностранных студентов и аспирантов АИСА.

Э.Рамазанов предложил сотрудничество с молодежными организациями для реализации совместных проектов с Республикой Татарстан. Также было предложено в рамках Фестиваля мусульманского кино, который пройдет в сентябре этого года в Казани, провести в Азербайджане Молодежный фестиваль кино.

Напомним, ранее в рамках визита в Азербайджан Магомед Алиев встретился с заместителем министра молодежи и спорта Интигамом Бабаевым.