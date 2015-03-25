​Суд окончательно запретил строить в Екатеринбурге «Дом Азербайджана»

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о запрете на строительство гостинично-развлекательного комплекса «Дом Азербайджана», который планировал возвести объект в Основинском парке в Екатеринбурге.

Как отмечает Report, документы опубликованы на официальном сайте суда.

В 2004 году на территории парка был выделен участок земли под строительство генерального консульства Азербайджана, но впоследствии его здание расположилось в другом месте.

Спустя несколько лет власти согласовали участок под строительство гостиничного комплекса «Дом Азербайджана», и в 2010 году он был отдан предпринимательнице Алмаз Шыхлинской.

Однако предпринимательница долгое время не предоставляла муниципалитету необходимые документы о проведении экспертиз, вследствие чего в разрешении на строительство ей было отказано.

В конце сентября прошлого года Арбитражный суд Свердловской области признал правоту администрации Екатеринбурга и жителей города в споре с застройщиком гостинично-развлекательного комплекса «Дом Азербайджана».

Предпринимательница пыталась обжаловать это решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, однако тот поддержал решение первой инстанции.