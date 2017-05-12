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    Суд Екатеринбурга встал на сторону организации "Азербайджан" в вопросе аренды участка для строительства мечети

    Шахин Шихлинский: Как только будут получены разрешающие документы, планируется начать строительство

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Арбитражный апелляционный суд Екатеринбурга встал на сторону организации "Азербайджан" в споре с министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в вопросе аренды земельного участка для строительства мечети, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Таким образом, суд оставил в силе решение свердловского арбитража, который признал действующим договор аренды земельного участка на улице Репина.

    Напомним, что представители азербайджанской диаспоры обратились в суд после того, как в региональном министерстве строительства им отказали в возведении мечети. Арбитражный суд дал истцам зеленый свет.

    Руководитель азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский заявил, как только будут получены разрешающие документы, они планируют начать строительство.

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