​Стартовал новый проект в связи с азербайджанскими эмигрантами

Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана запустил новый проект, повествующий о деятельности эмигрантов.

Как сообщили Report в Госкомитете, в рамках проекта будут готовиться и демонстрироваться короткие видео, рассказывающие о жизни и деятельности азербайджанских эмигрантов, проживающих с начала прошлого века в различных странах мира.

Проект стартовал с описания историй жизни эмигрантов, проживавших в Турции. Текст видео написала автор исследований об эмигрантах, главный редактор исторического журнала Çapar ("Гонец"), докторант Стамбульского университета Дилгам Ахмед.

Отметим, что жизнь эмигрантов имеет большое значение для изучения истории азербайджанской диаспоры. Среди эмигрантов были люди, завоевавшие успехи в сфере политики, литературы, права, поэзии и др. в странах, где проживали, они вели борьбу за освобождение Азербайджана, а также выполняли важные работы в своей сфере.