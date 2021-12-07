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Старинные азербайджанские ковры хранятся в Украине

Старинные азербайджанские ковры хранятся в Украине Старинные азербайджанские ковры, относящиеся к Губинской, Ширванской, Карабахской школам ковроткачества, найдены в украинском городе Винница.
Диаспора
7 декабря 2021 г. 15:28
Старинные азербайджанские ковры хранятся в Украине

Старинные азербайджанские ковры, относящиеся к Губинской, Ширванской, Карабахской школам ковроткачества, хранятся в коллекции, собранной в украинском городе Винница.

Как передает Report, восточно-европейское бюро Baku TV подготовило репортаж об этой коллекции ковров.

Проживающий в Виннице Сеймур Абушев годами собирал коллекцию старинных ковров из тюркоязычных стран. Больше всего в коллекции азербайджанских ковров, которые были привезены из Германии, Франции, Ирландии, Португалии, США, Канады и др.

Часть этих ковров была вывезена из страны во время революций в царской России, другая – во время первой Карабахской войны.

В коллекции есть и ковры, вывезенные из Карабаха армянами и впоследствии выдававшиеся в Европе за армянские. Эти ковры были выкуплены, им была возвращена подлинная национальная принадлежность.

Подробнее в видеоматериале:

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Версия на английском языке Ancient national carpets smuggled out of Azerbaijan found in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan çıxarılan qədim milli xalçalar Ukraynada tapılıb

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