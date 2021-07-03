Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ

Впервые в Украине азербайджанская и украинская молодежь создали совместное движение

Впервые в Украине азербайджанская и украинская молодежь создали совместное движение.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на начальном этапе председателем ”украино-азербайджанского молодежного движения", созданного в Полтавской области и состоящего в основном из спортсменов и молодежи, достигших результатов в различных областях спорта, был избран молодой азербайджанский спортсмен Акбер Гусейнзаде.

Движение зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

В движении, в котором участвуют не только спортсмены, но и активная в различных других сферах молодежь, в основном, преобладают азербайджанцы и украинцы, но есть и молодые представители ряда других народов, проживающих в Украине.

А. Гусейнзаде сказал Report, что в начале к движению присоединились до 200 молодых людей из Полтавы и других близлежащих областей:

“Наша цель - охватить всю Украину. Как указано в уставе, целью движения является поддержка молодежи в развитии украинско-азербайджанских отношений, мобилизация деятельности молодежи в обновляющейся Украине. В этом движении мы, азербайджанская молодежь, будем продолжать с гордостью представлять нашу историческую родину - Азербайджан. Мы гордимся тем, что наш Азербайджан стабильно укрепляется, является сильным государством и тому, что положен конец 30-летней оккупации Арменией. Насколько нас, как граждан Украины, стимулируют инновации в стране, в которой мы живем, настолько же нас стимулирует мощь нашей исторической родины - Азербайджана и укрепление украинско-азербайджанской дружбы".

Обладатель высших титулов по бодибилдингу, представляющий Украину на международных соревнованиях, А.Гусейнзаде - юрист с высшим образованием.