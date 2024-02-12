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Создается Совет евро-атлантического партнерства азербайджанцев

Создается Совет евро-атлантического партнерства азербайджанцев
Диаспора
12 февраля 2024 г. 19:00
Создается Совет евро-атлантического партнерства азербайджанцев

В Брюсселе будет создана новая международная транснациональная лоббистская структура азербайджанцев - Совет евро-атлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA - Euro-Atlantic Partnership Council of Azerbaijanis).

Об этом Report сказал руководитель инициативной группы, почетный президент Конгресса европейских азербайджанцев Сахиль Гасымов.

По его словам, совет будет создан 24 февраля на съезде азербайджанских диаспоральных организаций, действующих в странах Евро-Атлантики.

"Целью создания совета является борьба с усилившимися в последнее время выпадами стран Запада в отношении Азербайджана, с постановкой под сомнение территориальной целостности Азербайджана, вооружением Армении, усилением давления на Азербайджан со стороны ПАСЕ и США. В числе наших целей также донесение до мирового сообщества правды об Азербайджане и лоббистская деятельность" - сказал Гасымов.

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