Советник премьер-министра Грузии подарил свой выигрыш азербайджаноязычной школе

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Тбилиси. 10 октября. REPORT.AZ/ Советник по вопросам регионального развития премьер-министра Грузии Созар Субари посетил азербайджаноязычную школу в селе Гаратехле Гардабанского района.

Как сообщает местное бюро Report, С.Субари преподнес школе в качестве подарка книги на грузинском языке, фото- и аудио технику на 3 000 лари.

Было отмечено, что указанную сумму советник премьер-министра выиграл на образовательной телепередаче на грузинском общественном телеканале.

Учащиеся школы в селе Гаратехле поддержали С.Субари на указанной передаче.

Кроме того, со стороны министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии учебному заведению были вручены спортивные принадлежности и инвентарь.

На мероприятии присутствовали глава Гардабанского района Рамаз Будагашвили, депутат грузинского парламента Савалан Мирзоев, руководство школы и др.