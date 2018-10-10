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    Советник премьер-министра Грузии подарил свой выигрыш азербайджаноязычной школе

    © Report

    Тбилиси. 10 октября. REPORT.AZ/ Советник по вопросам регионального развития премьер-министра Грузии Созар Субари посетил азербайджаноязычную школу в селе Гаратехле Гардабанского района. 

    Как сообщает местное бюро Report, С.Субари преподнес школе в качестве подарка книги на грузинском языке, фото- и аудио технику на 3 000 лари.  

    Было отмечено, что указанную сумму советник премьер-министра выиграл на образовательной телепередаче на грузинском общественном телеканале. 

    Учащиеся школы в селе Гаратехле поддержали С.Субари на указанной передаче. 

    Кроме того, со стороны министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии учебному заведению были вручены спортивные принадлежности и инвентарь. 

    На мероприятии присутствовали глава Гардабанского района Рамаз Будагашвили, депутат грузинского парламента Савалан Мирзоев, руководство школы и др. 

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