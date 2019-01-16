 Наверх
    Закрыть фоторежим

    За сутки собрано более 30 тыс. долларов для отправки на родину тела убитого в США азербайджанца

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Волонтеры за сутки собрали больше необходимой суммы для отправки на родину тела убитого в США азербайджанца.  

    Как передает Report, за день в разделе "Help me for Elchin" на американской коммерческой краудфандинговой платформе gofundme.com было собрано свыше 33 тыс. долларов, при этом необходимая сумма указывалась в 30 тыс.

    Отметим, что начисления все еще продолжают поступать.

    Напомним, ранее сообщалось, что 29-летний  азербайджанец Эльчин Халилов был убит в своем магазине по ремонту мобильных телефонов в Северной Каролине.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi