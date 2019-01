За сутки собрано более 30 тыс. долларов для отправки на родину тела убитого в США азербайджанца

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Волонтеры за сутки собрали больше необходимой суммы для отправки на родину тела убитого в США азербайджанца.

Как передает Report, за день в разделе "Help me for Elchin" на американской коммерческой краудфандинговой платформе gofundme.com было собрано свыше 33 тыс. долларов, при этом необходимая сумма указывалась в 30 тыс.

Отметим, что начисления все еще продолжают поступать.

Напомним, ранее сообщалось, что 29-летний азербайджанец Эльчин Халилов был убит в своем магазине по ремонту мобильных телефонов в Северной Каролине.