Скончался внук Ахмед бека Агаоглу

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Скончался внук одного из видных идеологов тюркского мира и Азербайджана Ахмед бека Агаоглу Текташ Агаоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, писатель и переводчик Текташ Агаоглу скончался в возрасте 84 лет в стамбульской больнице "Американ".

Отметим, что Т.Агаоглу родился в 1934 году в Стамбуле. Он окончил юридический факультет Оксфордского университета. Он издавал статьи по политике и философии в ряде газет и журналов Турции, в том числе "Ант", "Джумхуриет", "Ени Ортам" и др.