Скончался руководитель азербайджанской диаспоры

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ 9 апреля после продолжительного заболевания в возрасте 41 год скончался руководитель Ярославского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) Ибрагимов Сохраб Мадат оглу. Об этом Report сообщили в пресс-службе госкомитета по делам диаспоры.

Сохраб Ибрагимов родился 10 июля 1974 года в селе Алгулу Лачынского района Азербайджана. Окончил юридический факультет Российской международной академии бизнеса и новых технологий. Занимал ряд постов в Ярославле, а также занимался предпринимательской деятельность.

Сохраб Ибрагимов с января 2009 года руководил региональным отделом Всероссийского Азербайджанского Конгресса в Ярославской области. Он занимал активную роль в проведении мероприятий, связанных с Азербайджаном.

С.Ибрагимов также являлся членом ярославского горсовета правящей партии Единая Россия и ярославского областного совета Ассамблеи народов России.

Воспитывал 3 детей. С. Ибрагимов будет похоронен в Баку.

Allah rəhmət eləsin!