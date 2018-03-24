Синан Оган: Я желаю успехов народу Азербайджана на президентских выборах

Анкара. 24 марта. REPORT.AZ/ Турецкие политики внимательно следят за выборами в Азербайджане, так как они являются важными для стабильности в стране.

Об этом находящемуся в Анкаре корреспонденту Report сообщил турецкий политик, бывший депутат Синан Оган.

"Прежде всего, хотел бы поздравить азербайджанский народ с праздником Новруз. Надеюсь, этот Новруз будет способствовать укреплению целостности Азербайджана, продолжению его стабильности и скорейшему освобождению оккупированных территорий", - заявил С.Оган.

Говоря о предстоящих 11 апреля президентских выборах в Азербайджане политик подчеркнул, что он желает успехов азербайджанскому народу на этих выборах.

"Мы, как политики в Турции, внимательно следим за выборами в Азербайджане. Я считаю эти выборы важными для стабильности в Азербайджане. Я желаю успехов всем сторонам, участвующим в выборах", - отметил С.Оган.