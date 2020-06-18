Шериф-азербайджанец: В Америке всё зависит от тебя - ИНТЕРВЬЮ

Фахри Мирзагулиев https://report.az/storage/news/fa3a33cc9a724f935c85ac613ebed8ec/2acc01a3-93aa-4534-b7c6-16a277c19aa1_292.jpg

Интервью Report c шерифом из Лос–Анджелеса, азербайджанцем Фахри Мирзагулиевым.

- Не могли бы побольше рассказать о себе? Как долго живете в США? Почему решили стать полицейским?

-Я родился и вырос в Баку. Закончил 258-ую школу, потом Азербайджанский государственный экономический университет.

Я в Америке с 2002 года. Приехал как студент, потом 10 лет гринкарту получал. В полицию пошёл, потому что хотел работать детективом в прокуратуре, а туда два пути - через полицию или через адвокатуру. Перед тем как стать полицейским, я пошёл и отучился на юриста и понял, что с бумажками ковыряться мне скучно. В Баку я окончил Азербайджанский государственный экономический университет, но для прокуратуры этот диплом не имел значения, поэтому пошёл в шерифы.

-Как бы вы оценили активность азербайджанцев в США? Как азербайджанцы интегрируются в американское общество, и в каких областях наши соотечественники более преуспевают?

-В Лос Анджелесе не так много азербайджанцев, их больше на восточном побережье. В основном, все занимаются делом, становятся на ноги, глупостями в большинстве не занимаются. Мы помогаем, как можем. Если кто-то приехал в никуда, помогаем, где можно пару недель остаться, помогаем с продуктами, советами и тд. В Америке всё зависит от тебя. Если есть цель и желание, добиться можно многого.

-В настоящее время в США проходят акции протеста против полиции. Ваши мысли о причинах и следствии этого будут интересны. Какова сейчас ситуация?

-В Америке по статистике 2% плохих полицейских, но телевидение концентрируется только на них. Каждый день полицейские спасают грудных детей, принимают роды у женщин, которые не успели в госпиталь, попадают под пули, спасая других, но этого в новостях нет. В 2019 году умерло 339 полицейских, 100 - от пулевых ранений, но это тоже никому не интересно. Хорошие добрые истории не продаются, всем интересно посмотреть как полицейский накосячил. В Америке в год погибает 250 000 человек по ошибке врачей, никто не обращает на это внимание.

Причины, которые огласили, это расизм и притеснения. Я не знаю как в других штатах и других департаментах, у меня в департаменте его нет и за почти 20 лет в Америке, я его не встречал.

- Расскажите, как вы переболели коронавирусом.

- Подхватил на работе. Пришлось по работе общаться с зараженными людьми. Сдал тест заранее, когда симптомов ещё не было и изолировался, чтобы не заразить близких. Через пять дней пришёл положительный результат, но к тому моменту я уже и сам знал, что что-то не то. Были сильные головные боли, потом температура поднялась, потерял обоняние. В течении недели всё прошло, ничего ужасного я не почувствовал. Этот вирус явно сильнее обычного гриппа, но опять же у меня прошёл без побочных явлений. На работе у нас работники по несколько человек в день заражаются, но пока ни у кого серьёзных проблем не было.

Вюсала Аббасова