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Сегодня в Шуше начинается V Съезд азербайджанцев мира

Сегодня в Шуше начинается V Съезд азербайджанцев мира Сегодня в культурной столице Азербайджана Шуше стартует V Съезд азербайджанцев мира.
Диаспора
22 апреля 2022 г. 00:00
Сегодня в Шуше начинается V Съезд азербайджанцев мира

Сегодня в культурной столице Азербайджана Шуше стартует V Съезд азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, съезд Победы будет проходить до 23 апреля.

В мероприятии примут участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран.

V Съезд азербайджанцев мира станет первой после освобождения Карабаха представительной встречей нашей диаспоры, демонстрирующей в последние годы высокую организованность и единство, играющей особую роль в информировании международной общественности об азербайджанских реалиях.

На съезде ожидается принятие важных решений, которые станут определяющими в деятельности диаспоры.

После официальной церемонии открытия съезда предусмотрены выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и обсуждения на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период", "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

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