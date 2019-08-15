Представитель Азербайджана: Мы ждем благополучного возвращения из Пятигорска в Баку

"Нас оберегает азербайджанская община, и мы сейчас в доме азербайджанцев. Мы ждем благополучного возвращения домой сегодня или завтра. Они обещали проводить нас".

Об этом российскому бюро Report сказал руководитель азербайджанской делегации, принимавшей участие в Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2019", Сабир Рустамов.

По его словам, в Пятигорске проживает 700 тыс. армян: "Они практически везде. И в правоохранительных органах, и в правящих кругах. Раньше нас не выпускали с территории проведения форума, пресекали возможность передачи информации в Азербайджан. Нам говорили, что в случае передачи информации возникнут проблемы. Организаторы даже советовали нам оберегать себя".

Отметим, что во время встречи посла Армении в России с участниками форума он озвучил недопустимые идеи в отношении Азербайджана, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Это вызвало справедливый протест председателя общественного объединения "Бакинский молодежный клуб" С.Рустамова и в результате произошел инцидент. Посольство Азербайджана в России с учетом серьезности вопроса и вызванного в азербайджанском обществе резонанса, вручило ноту МИД России. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отказался от визита в Пятигорск, участия в форуме и запланированных встреч.

Игбал Рустамов