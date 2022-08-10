С диаспорской молодежью Азербайджана обсуждены планы на будущее

С участниками III Летнего лагеря диаспорской молодежи обсуждены планы на будущее.

С участниками III Летнего лагеря диаспорской молодежи обсуждены планы на будущее.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

На встрече председатель Госкомитета Фуад Мурадов поздравил молодежь с успешным завершением III Летнего лагеря, проходившего под девизом "Шуша-270".

Подчеркнув, что Азербайджанское государство всегда поддерживает азербайджанцев, проживающих за рубежом, Ф.Мурадов отметил, что на V Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся в Шуше 22-23 апреля 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал проживающих за рубежом азербайджанцев всегда поддерживать связь с исторической Родиной, время от времени посещать Азербайджан, не забывать родной язык, изучать историю и культуру страны, пропагандировать реалии Азербайджана вместе с диаспорами дружественных народов.

На встрече состоялся обмен мнениями о значении проекта в плане создания молодежных сетей, тренингов, проводимых в лагере, панельных заседаний, встреч и других программ.