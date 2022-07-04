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Руководство Госкомитета побывало в военной части в Карабахе

Руководство Госкомитета побывало в военной части в Карабахе В связи с 20-летним юбилеем создания Государственного комитета по работе с диаспорой в N-ской военной части в Карабахе состоялось торжественное праздничное мероприятие и концерт под названием "Наша сила в единстве".
Диаспора
4 июля 2022 г. 10:44
Руководство Госкомитета побывало в военной части в Карабахе

В связи с 20-летним юбилеем создания Государственного комитета по работе с диаспорой в N-ской военной части в Карабахе состоялось торжественное праздничное мероприятие и концерт под названием "Наша сила в единстве".

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Вслед за этим память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, почтили минутой молчания.

Затем был продемонстрирован видеоролик с выступлениями общенационального лидера Гейдара Алиева о национальной идентичности, диаспоре, выступления президента Ильхама Алиева о 44-дневной Отечественной войне и др.

В мероприятии приняли участие сотрудники госкомитета, творческие группы диаспорских представительств в зарубежных странах, видные деятели искусств. На мероприятии выступил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

Мероприятия продолжилось художественной частью.

Модераторами юбилейного мероприятия были Василя Вахидгызы и Нуреддин Мехдиханлы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsinin rəhbərliyi Qarabağdakı hərbi hissədə olub

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