О нас

Рада азербайджанцев Украины требует незамедлительного освобождения наших военнопленных

Рада азербайджанцев Украины требует незамедлительного освобождения наших военнопленных 10:13 Факт применения пыток против захваченных Арменией в плен азербайджанских военнослужащих вызвал большое возмущение проживающей в Украине азербайджанской общины
Диаспора
20 апреля 2023 г. 11:11
Рада азербайджанцев Украины требует незамедлительного освобождения наших военнопленных

Факт применения пыток в отношении захваченных Арменией в плен азербайджанских военнослужащих вызвал большое возмущение проживающей в Украине азербайджанской общины.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в заявлении, адресованном международным организациям от имени Рады азербайджанцев Украины, привлечено внимание к бесчеловечному обращению с солдатами армии Азербайджана – Бабировым Агшином Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, 2003 года рождения. Этот акт вандализма расценен как грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права.

Отмечается, что важно, чтобы соответствующие международные организации расследовали не только данный преступный инцидент, но и акты насилия со стороны Армении на протяжении более чем 30 последних лет против без вести пропавших 3890 азербайджанцев, и дали им надлежащую оценку, что Армения не выполняет обязательства по важным международным актам, в том числе Женевской конвенции, конвенциям против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Рада азербайджанцев Украины потребовала от международных организаций расследовать данный факт насилия, дать ему надлежащую правовую оценку, незамедлительно и безоговорочно освободить азербайджанских военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rada of Azerbaijanis of Ukraine demands immediate release of captured soldiers
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Azərbaycanlıları Radası əsir hərbçilərimizin dərhal azad olunmasını tələb edib

Самое читаемое

Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi