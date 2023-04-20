Рада азербайджанцев Украины требует незамедлительного освобождения наших военнопленных

10:13 Факт применения пыток против захваченных Арменией в плен азербайджанских военнослужащих вызвал большое возмущение проживающей в Украине азербайджанской общины

Факт применения пыток в отношении захваченных Арменией в плен азербайджанских военнослужащих вызвал большое возмущение проживающей в Украине азербайджанской общины.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в заявлении, адресованном международным организациям от имени Рады азербайджанцев Украины, привлечено внимание к бесчеловечному обращению с солдатами армии Азербайджана – Бабировым Агшином Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, 2003 года рождения. Этот акт вандализма расценен как грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права.

Отмечается, что важно, чтобы соответствующие международные организации расследовали не только данный преступный инцидент, но и акты насилия со стороны Армении на протяжении более чем 30 последних лет против без вести пропавших 3890 азербайджанцев, и дали им надлежащую оценку, что Армения не выполняет обязательства по важным международным актам, в том числе Женевской конвенции, конвенциям против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Рада азербайджанцев Украины потребовала от международных организаций расследовать данный факт насилия, дать ему надлежащую правовую оценку, незамедлительно и безоговорочно освободить азербайджанских военнослужащих.