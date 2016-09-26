Проживающие в Стамбуле азербайджанцы принимают активное участие в голосовании

Стамбул. 26 сентября. REPORT.AZ/ Проживающие в Турции азербайджанцы принимают участие во всенародном голосовании с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики. Как сообщает турецкое бюро Report, избирательные участки открыты в посольстве Азербайджана в Анкаре и Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.

Участки открылись в 08:00 по местному времени. Проживающие в Стамбуле азербайджанцы голосуют в избирательном участке №51 Ясамальского третьего избирательного округа №17. Активное участие в референдуме также принимают азербайджанцы, проживающие в Коджаэли и Бурсе.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле, официально зарегистрированы 956 избирателей. Первым на участке проголосовал генконсул Азербайджана в Стамбуле Махсим Гаджиев.

Махсим Гаджиев заявил Report, что после распоряжения главы государства Ильхама Алиева в связи с референдумом консульство перешло на напряженный график работы: “На официальном сайте Генконсульства, страницах twitter и facebook мы постоянно размещали информацию и постарались довести до наших избирателей всю информацию для активного участия в голосовании. Информация о времени и месте голосования предоставлялась также и по телефону”.

Генконсул отметил, что в соответствии с правилами, участки обеспечены двумя избирательными урнами и тремя кабинами. По его словам, несмотря на утренние часы, азербайджанцы Стамбула принимают активное участие в голосовании.

Референдум завершится в 19:00 по турецкому времени.