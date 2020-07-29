Проживающие в ряде арабских стран азербайджанцы распространили обращение в поддержку своей страны

Мы - врачи, инженеры и представители иных профессий, всецело полагаемся на мощь Азербайджанской армии

Проживающие в Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане 178 граждан Азербайджана направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий!

Мы - азербайджанцы, проживающие в Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане, поддерживаем Вас. Мы решительно осуждаем очередную армянскую провокацию, совершенную 12 июля в отношении Азербайджана, и приветствуем достойный ответ славной Азербайджанской армии. Мы - врачи, инженеры и представители иных профессий, всецело полагаемся на мощь Азербайджанской армии.

Нас очень радует справедливая позиция Саудовской Аравии в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отказ этой страны от поддержания дипломатических связей с оккупантом. Отрадно, что Саудовская Аравия была одной из первых стран, осудивших армянскую провокацию 12 июля.

Уважаемый господин Президент!

Мы, азербайджанцы, всегда готовы отозваться на призыв и сделать все возможное во имя защиты Родины. Мы совместно с другими нашими соотечественниками подписали и распространили петиции с целью донесения правдивой информации до мирового сообщества и разоблачения очернительной кампании Армении. Посредством социальных сетей мы ведем просветительскую агитацию".