Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста

В селе Даштепе Марнеульского района Грузии, где проживают азербайджанцы, прошла акция протеста

В селе Даштепе Марнеульского района Грузии, где проживают азербайджанцы, прошла акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, группа жителей жаловалась, что проблемы, существующие в деревне, не решаются годами.

По их словам, село Даштепе не обеспечено поливной водой, и об этой проблеме вспоминают только в преддверии выборов, но обещания не выполняются.

Также было отмечено, что в селе не хватает мусорных баков, столбов с освещением улиц. Жители также отметили, что мусор месяцами накапливается на обочинах дорог и приводит к антисанитарии.

Протестующие потребовали от соответствующих государственных структур проявить внимание к проблемам, волнующим жителей села.

Аналогичная акция в селе Даштепе прошла и в сентябре прошлого года.