О нас
Report Georgia
Аудио новости

Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста

Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста В селе Даштепе Марнеульского района Грузии, где проживают азербайджанцы, прошла акция протеста
Диаспора
8 февраля 2021 г. 17:11
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста

В селе Даштепе Марнеульского района Грузии, где проживают азербайджанцы, прошла акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, группа жителей жаловалась, что проблемы, существующие в деревне, не решаются годами.

По их словам, село Даштепе не обеспечено поливной водой, и об этой проблеме вспоминают только в преддверии выборов, но обещания не выполняются.

Также было отмечено, что в селе не хватает мусорных баков, столбов с освещением улиц. Жители также отметили, что мусор месяцами накапливается на обочинах дорог и приводит к антисанитарии.

Протестующие потребовали от соответствующих государственных структур проявить внимание к проблемам, волнующим жителей села.

Аналогичная акция в селе Даштепе прошла и в сентябре прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan kəndində etiraz aksiyası keçirilib

Новости партнеров

Самое важное

Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию
Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию
8 февраля 2021 г. 16:50
Звуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
ФотоЗвуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
8 февраля 2021 г. 15:50
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
8 февраля 2021 г. 12:17
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
Названа сумма средств, поступивших в Фонд "YAŞAT"
8 февраля 2021 г. 11:55
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi