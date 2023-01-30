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Проживающие в Германии азербайджанцы распространили заявление в связи с терактом в посольстве

Проживающие в Германии азербайджанцы распространили заявление в связи с терактом в посольстве Проживающие в Германии азербайджанцы распространили заявление в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.
Диаспора
30 января 2023 г. 16:04
Проживающие в Германии азербайджанцы распространили заявление в связи с терактом в посольстве

Проживающие в Германии азербайджанцы распространили заявление в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В заявлениях, распространенных Культурным центром азербайджанцев Мюнхена, Домом Азербайджана в Мюнхене, Центром германо-азербайджанской дружбы и организацией "Мост дружбы Германия-Азербайджан", решительно осужден террористический акт, в результате которого был убит начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров и ранены двое сотрудников. Диаспорские организации призвали германскую общественность и международное сообщество выразить протест в связи с этим кровавым террористическим актом, принять меры в юридической и политической плоскости для предотвращения провокаций, направленных на дестабилизацию в регионе.

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Версия на английском языке German Azerbaijanis issue statement on terrorrist attack against embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Almaniya azərbaycanlıları İrandakı səfirlikdə törədilən terrorla bağlı bəyanat yayıb

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