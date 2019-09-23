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Госкомитет: Проблема с регистрацией проживающих в Турции азербайджанцев решается

Проблема с регистрацией проживающих в Турции азербайджанцев решается

Информация о массовой депортации азербайджанцев из Турции безосновательна".

Об этом турецкому бюро Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, были предприняты серьезные шаги для решения проблем азербайджанцев, проживающих в Турции без регистрации: "Продолжавшиеся долгое время переговоры между двумя странами уже завершены. Данный вопрос нашел свое решение. Сейчас ведется работа по подготовке документов наших соотечественников".

Вусала Аббасова

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