Госкомитет: Проблема с регистрацией проживающих в Турции азербайджанцев решается

Информация о массовой депортации азербайджанцев из Турции безосновательна".

Об этом турецкому бюро Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, были предприняты серьезные шаги для решения проблем азербайджанцев, проживающих в Турции без регистрации: "Продолжавшиеся долгое время переговоры между двумя странами уже завершены. Данный вопрос нашел свое решение. Сейчас ведется работа по подготовке документов наших соотечественников".

Вусала Аббасова