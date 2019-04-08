Вице-губернатор Грузии: “Проблема азербайджанцев в селе Гараджалар будет решена”

“Проблема с пастбищами, с которой столкнулись местные азербайджанцы в селе Гараджалар Телавского района Грузии будет решена в ближайшее время”.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил вице-губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.

По его словам, неподалеку от сельского кладбища некогда было 3 гектара пастбищных угодий: “Они принадлежали частному собственнику. Сельчане отказались от их использования, мотивировав свое решение недостаточной площадью и близостью к кладбищу. После оценки этой территории сельчанам было выделено 10 гектаров земли, но и с этим решением они не согласны.

Фермеры отмечают, что "в их хозяйствах много скотины, и эти угодья тоже будут недостаточны. К тому же, по их словам, они больше пригодны к сельскохозяйственным работам”. Вице-губернатор отметил, что в настоящее время рассматриваются иные участки: “Проблема с выпасом будет решена в скором времени”.

Отметим, что 27 марта жители села Гараджалар, единственным источником дохода которых является скотоводство, провели акцию протеста в связи с отсутствием пастбищных угодий и их продажей частным собственникам. Они заверили, что будут протестовать пока проблема не найдет своего решения.