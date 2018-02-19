Президент Черногории посетит Азербайджан

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На предстоящем 16-17 марта в Баку при содействии Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви VI Глобальном Бакинском форуме примет также участие президент Черногории Филип Вуянович.

Как сообщили Report в Госкомитете, на форуме, посвященном теме "Адаптация противоречий для создания инклюзивных обществ" ("İnklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün ziddiyyətlərin uyğunlaşdırılması"), предусмотрено выступление Ф.Вуяновича.

Выступление президента Черногории запланировано на панели на тему внешней политики Китая.

Отметим, что между Международным центром Низами Гянджеви и Черногорией уже несколько лет существует тесное сотрудничество. Как результат этого, Ф.Вуянович уже в третий раз участвует в Глобальном Бакинском форуме. До этого он присутствовал на IV и V Глобальных Бакинских форумах в 2016 и 2017 годах.

Наряду с президентом Черногории, на VI Глобальном Бакинском форуме ожидается также участие президента Албании Илира Меты и глав других государств и правительств. Здесь также планируется участие около 500 гостей, в том числе бывших глав государств и правительств, известных общественно-политических деятелей.

На форуме обсудят ряд тем, в том числе вопросы мира и безопасности на Ближнем Востоке, внешнюю политику Китая и пр.