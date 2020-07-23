Президент Азербайджана распорядился оказать помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от рук армян в США

Наши соотечественники смогли донести правду до американской общественности и разоблачить ложь армянских лоббистов

Посольство Азербайджана в США обратилось к общинам в связи с нападением армянских радикалов на азербайджанцев, проводивших мирную акцию в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report, в обращении говорится: "Как известно, после отражения военной агрессии Армении против нашей страны и нанесении врагу тяжелого ответного удара, радикальные армянские экстремисты во многих уголках мира, в том числе и в США, принялись совершать криминальные действия в отношении наших соотечественников и дипломатических миссий. Посредством успешных акций, состоявшихся в различных городах США, наши соотечественники смогли донести правду до американской общественности и разоблачить ложь армянских лоббистов.

К сожалению, в ходе акции перед Генконсульством нашей страны в Лос-Анджелесе армянские радикалы напали на азербайджанцев, проводивших мирную акцию. Некоторые наши соотечественники получили довольно серьезные телесные повреждения. Мы желаем нашим соотечественникам, пострадавшим от рук армянских радикалов, скорейшего выздоровления. Выражаем глубокую признательность каждому нашему соотечественнику за проявленные патриотизм и национальное единство.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева предусматривается оказание юридической и связанной с медицинскими расходами помощи соотечественникам, пострадавшим 21 июля в Лос-Анджелесе.

По этим вопросам необходимо обратиться в Генконсульство нашей страны в Лос-Анджелесе. Мы призываем наших соотечественников в случае угроз и насилия в свой адрес обращаться за консульской помощью в посольство Азербайджана в Вашингтоне и Генконсульство нашей страны в Лос-Анджелесе.

Отметим, что Калифорния и другие 12 западных штатов США, включая Аляску, Аризону, Колорадо, Гавайи, Айдахо, Монтану, Неваду, Нью-Мексико, Орегон, Юту, Вашингтон и Вайоминг находятся в курации нашего Генконсульства в Лос-Анджелесе. Поэтому наши соотечественники, проживающие в этих штатах, могут напрямую обратиться в Генконсульство. Азербайджанцы, проживающие в остальных 37 штатах, могут напрямую обратиться в посольство нашей страны в Вашингтоне. Горячая линия нашего посольства: (+1) 202-560-3583".