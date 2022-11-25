Глава Aссоциации друзей Азербайджана призвал Нацассамблею Франции не принимать пресловутую резолюцию

Президент функционирующей во Франции Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) Жером Ламбер обратился к 577 членам Национальной ассамблеи Франции

Президент функционирующей во Франции Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) Жером Ламбер обратился к 577 членам Национальной ассамблеи Франции.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении выражен протест против вынесения на обсуждение 28 ноября 2022 года в Национальной ассамблее Франции резолюции, предусматривающей применение санкций против Азербайджана.

Ж.Ламбер обосновал свою позицию тем, что лица, подготовившие резолюцию, не имеют никакого представления о нынешней ситуации между Арменией и Азербайджаном, а также нормах международного права.

Он отметил, что именно Армения в начале 1990-х годов силой захватила значительную часть Азербайджана (около 20% его территории). Эта оккупация, противоречащая международному праву, неоднократно обсуждалась и осуждалась в ООН. Франция, являющаяся членом Совета Безопасности ООН, также проголосовала за все резолюции, осуждающие армянскую оккупацию.

Подчеркнуто, что два года назад Азербайджан, воспользовавшись правом на защиту своей территориальной целостности, положил конец армянской оккупации, после чего ситуация в регионе в основном стабилизировалась.

Констатировав, что международные структуры ни в чем не упрекнули Азербайджан, освободивший свои территории, Ж.Ламбер напомнил, что президент Эммануэль Макрон сам неоднократно говорил в последние месяцы, что Франция принимает государственные границы Азербайджана 1991 года – признанные на международном уровне государственные границы до оккупации армянскими вооруженными силами. “Более ясной позиции быть не может”, - добавил он.

Ж.Ламбер отметил, что со дня подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения Азербайджан стремится к утверждению устойчивого мира с соседом, однако именно Армения препятствует мирным переговорам, которые приведут к стабилизации отношений между двумя народами.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана подчеркнул, что ультранационалистические круги в Армении, не способные оценить нынешнюю ситуацию, периодически чинят провокации, пытаются поставить под сомнение трехсторонние договоренности, достигнутые между Арменией, Азербайджаном и Россией. В то время как продолжение попыток размещения мин на территории Азербайджана, отказ от вывода армянских вооруженных сил с его территории, открытия коммуникационных и транспортных путей в регионе вопреки трехсторонним декларациям является неприемлемым.

Констатировав, что люди, подобные находящимся в Армении ультранационалистам, существуют и в армянской диаспоре, Ж. Ламбер с огорчением сказал, что эти силы нашли путь, чтобы убедить нескольких сенаторов выступить с данной инициативой, совершенно неуместной с точки зрения международного права, поиска устойчивого мира, а также установления Арменией хороших отношений со всеми народами.

“К сожалению, среди некоторых представителей влиятельной французской общины армянского происхождения, существующей на нашей национальной территории, действительно имеет место жажда “мести”. Именно из-за маневров экстремистов из армянской диаспоры Армения, Франция и Европейский Союз утратили право выдавать себя за участников”, - сказал Ж.Ламбер.

Отметив, что несмотря на все препятствия, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продвигаются, президент Ассоциации друзей Азербайджана напомнил, что недавно лидеры двух государств выступили в Праге и Сочи с декларациями, признающими суверенитет и территориальную целостность стран друг друга.

“Это означает, что представленная вам “резолюция” далека от отражения нынешней ситуации. Хотя принятие резолюции не отразит даже дипломатической позиции Франции, тем не менее, может еще больше изолировать нашу страну от сложных реалий этих территорий, их истории, народов, которые мы призываем упорядочить самые хорошие отношения. В то время как нам следует поддерживать лучшие отношения, позволяющие нам находиться и иметь влияние в этом регионе, расположенном на границах Европы и на стыке многих цивилизаций”, - сказал Ж.Ламбер.

В заключение он призвал членов парламента проголосовать против ретроградной резолюции, не отражающей реальности и нынешней ситуации: “Франция должна стремиться к миру, представителям ее парламента не следует создавать проблем между общинами”.

Напомним, что 15 ноября Сенат, являющийся верхней палатой парламента Франции, принял пресловутую резолюцию, предусматривающую санкции против Азербайджана. А 28 ноября данная резолюция будет вынесена на обсуждение в Национальной ассамблее, являющейся нижней палатой парламента Франции.