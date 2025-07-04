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Представители Государственного комитета посетили Центр "My Way" в Нью-Йорке

Представители Государственного комитета посетили Центр "My Way" в Нью-Йорке 20:02
Диаспора
4 июля 2025 г. 20:30
Представители Государственного комитета посетили Центр My Way в Нью-Йорке

Начальник отдела Государственного Комитета по работе с диаспорой Сальхат Аббасова посетила Детско-Молодежный Центр Творческого Развития "My Way", действующий в городе Нью-Йорке и ознакомилась с деятельностью школы.

Как сообщает американское бюро Report, руководитель действующего с 2014 года центра Алёна Бадалова проинформировала представителя комитета о деятельности детей различных этнических групп в США, обучающихся в школе по программам искусства и рисования.

Она подчеркнула, что Центр на протяжении многих лет активно занимается продвижением азербайджанской культуры, искусства и танцевального наследия в США.

Художественный руководитель центра, член Союза художников Азербайджана, художник-скульптор Эмин Гулиев подчеркнул, что учащиеся центра, никогда не бывавшие в Азербайджане, отражают в своих работах красоту, историю и культурное наследие своей исторической родины. Их рисунки, посвященные Карабаху, Шуше, Харыбюльбюль, Девичьей башне, были удостоены наград на различных международных конкурсах.

Отметим, что Детско-Молодежный Центр Творческого Развития "My Way" уже 14 лет действует в Нью-Йорке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət komitəsinin nümayəndələri Nyu-Yorkda “My Way” Mərkəzini ziyarət ediblər

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