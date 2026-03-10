Представители Госкомитета встретились с азербайджанской молодежью в США
Диаспора
- 10 марта, 2026
- 18:08
Находящиеся с визитом в США представители Государственного комитета по работе с диаспорой встретились с руководителями азербайджанских студенческих организаций Университета Джорджа Вашингтона и Университета Джорджа Мейсона.
Как сообщает американское бюро Report, на мероприятии обсуждались вопросы образовательной среды студенческой молодежи и их участия в общественной жизни университетов.
Отмечено, что студенческие молодежные организации осуществляют деятельность не только по налаживанию связей между азербайджанскими студентами, но и организуют информационные мероприятия, посвященные культуре и истории страны.
В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления будущей деятельности, новые инициативы и существующие проблемы.
Последние новости
18:54
Глава МИД Азербайджана и посол Омана обсудили расширение двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
18:44
Израиль наносит новую серию ударов по объектам "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
18:41
В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин АзербайджанаВнешняя политика
18:39
Объявлены победители третьей волны программы развития Азада МирзаджанзадеНаука и образование
18:34
Хатаинский район лидирует по госипотеке в БакуФинансы
18:33
Палата оценщиков: Региональные риски не влияют на рынок недвижимости АзербайджанаБизнес
18:25
ОАЭ приостановили работу крупного НПЗ после атаки беспилотникаДругие страны
18:20
Видео
Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в ИранВ регионе
18:19