Представители Госкомитета встретились с азербайджанской молодежью в США

    Диаспора
    10 марта, 2026
    18:08
    Находящиеся с визитом в США представители Государственного комитета по работе с диаспорой встретились с руководителями азербайджанских студенческих организаций Университета Джорджа Вашингтона и Университета Джорджа Мейсона.

    Как сообщает американское бюро Report, на мероприятии обсуждались вопросы образовательной среды студенческой молодежи и их участия в общественной жизни университетов.

    Отмечено, что студенческие молодежные организации осуществляют деятельность не только по налаживанию связей между азербайджанскими студентами, но и организуют информационные мероприятия, посвященные культуре и истории страны.

    В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления будущей деятельности, новые инициативы и существующие проблемы.

