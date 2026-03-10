Представители Госкомитета встретились с азербайджанской молодежью в США

Находящиеся с визитом в США представители Государственного комитета по работе с диаспорой встретились с руководителями азербайджанских студенческих организаций Университета Джорджа Вашингтона и Университета Джорджа Мейсона.

Как сообщает американское бюро Report, на мероприятии обсуждались вопросы образовательной среды студенческой молодежи и их участия в общественной жизни университетов.

Отмечено, что студенческие молодежные организации осуществляют деятельность не только по налаживанию связей между азербайджанскими студентами, но и организуют информационные мероприятия, посвященные культуре и истории страны.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления будущей деятельности, новые инициативы и существующие проблемы.