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Представители Госкомитета ознакомились с ходом работ в Азербайджанском квартале Кахраманмараша

Представители Госкомитета ознакомились с ходом работ в Азербайджанском квартале Кахраманмараша Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой в Турции Валех Гаджиев встретился с председателем муниципалитета Кахраманмараша Хайреттином Гюнгером.
Диаспора
12 декабря 2023 г. 13:47
Представители Госкомитета ознакомились с ходом работ в Азербайджанском квартале Кахраманмараша

Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой в Турции Валех Гаджиев встретился с председателем муниципалитета Кахраманмараша Хайреттином Гюнгером.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Выступая на встрече, в которой также приняли участие исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF) Акрам Абдуллаев и заместитель исполнительного директора фонда Шахин Джамалов, Валех Гаджиев поблагодарил мэра за теплый прием.

Гаджиев отметил, что они прибыли в Кахраманмараш, чтобы в очередной раз доставить гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

Хайреттин Гюнгер от имени народа Турции выразил благодарность азербайджанскому народу, президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку и высоко оценил их внимание и заботу о пострадавших от землетрясения.

Мэр проинформировал о проделанной работе в "Азербайджанском квартале" Кахраманмараша, высоко оценил роль Азербайджана в восстановлении региона. Затем делегация ознакомилась с ходом работ в квартале.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsinin nümayəndələri Kahramanmaraşda Azərbaycan məhəlləsində görülən işlərlə tanış olublar

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