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Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу

Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу Государственный комитет по работе с диаспорой организовал третий визит представителей нашей диаспоры в Шушу
Диаспора
9 октября 2021 г. 14:56
Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал третий визит представителей нашей диаспоры в Шушу.

Как сообщили Report в Госкомитете, визит проходит под лозунгом “Мы в Шуше благодаря силе Железного кулака”.

В рамках визита представители диаспоры посетят главную площадь столицы азербайджанской культуры - “Базарбаши”, Джыдыр дюзю, площадь, где находятся расстрелянные памятники, место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, “Хан гызы булагы”, Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Йухары Гевхар ага и другие памятные места.

Нашим соотечественникам будет предоставлена обширная информация об истории, культуре, гениальных личностях древней Шуши, являющейся жемчужиной Карабаха, а также о строительных работах, проводимых здесь по поручению руководства страны.

Также запланированы встречи представителей диаспоры с военнослужащими нашей армии.

Государственный комитет намерен регулярно осуществлять визиты иностранных журналистов и представителей диаспор в Карабах.

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Версия на английском языке Azerbaijani Diaspora representatives leave for Shusha 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diaspor nümayəndələri Şuşaya yola düşüb

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