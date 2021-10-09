Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал третий визит представителей нашей диаспоры в Шушу

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал третий визит представителей нашей диаспоры в Шушу.

Как сообщили Report в Госкомитете, визит проходит под лозунгом “Мы в Шуше благодаря силе Железного кулака”.

В рамках визита представители диаспоры посетят главную площадь столицы азербайджанской культуры - “Базарбаши”, Джыдыр дюзю, площадь, где находятся расстрелянные памятники, место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, “Хан гызы булагы”, Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Йухары Гевхар ага и другие памятные места.

Нашим соотечественникам будет предоставлена обширная информация об истории, культуре, гениальных личностях древней Шуши, являющейся жемчужиной Карабаха, а также о строительных работах, проводимых здесь по поручению руководства страны.

Также запланированы встречи представителей диаспоры с военнослужащими нашей армии.

Государственный комитет намерен регулярно осуществлять визиты иностранных журналистов и представителей диаспор в Карабах.