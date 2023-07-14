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Представитель Госкомитета: Главная объединяющая нас ценность - это родной язык

Представитель Госкомитета: Главная объединяющая нас ценность - это родной язык ”Главная ценность, которая объединяет нас с самого начала, - это наш родной язык".
Диаспора
14 июля 2023 г. 13:06
Представитель Госкомитета: Главная объединяющая нас ценность - это родной язык

”Главная ценность, которая объединяет нас с самого начала, - это наш родной язык".

Как сообщает Report, об этом руководитель Аппарата Государственного комитета по работе с диаспорой Дашгын Раджабли заявил в ходе выступлении на церемонии презентации проекта ”Родной язык – азербайджанская школа“.

По его словам, ядром идеи азербайджанства является наш родной язык: “В ряде зарубежных стран функционируют азербайджанские школы. Но реализуемый проект еще больше расширит географию распространения нашего родного языка”.

"Сегодня в мире проживают 50 миллионов азербайджанцев. Государственный комитет по работе с диаспорой готов сделать все возможное для реализации этого проекта”, - сказал Д.Раджабли.

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Версия на азербайджанском языке Komitə rəsmisi: “Yaradılışımızdan bəri bizi birləşdirən əsas dəyər ana dilimizdir”

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