Представитель Госкомитета: Главная объединяющая нас ценность - это родной язык

”Главная ценность, которая объединяет нас с самого начала, - это наш родной язык".

”Главная ценность, которая объединяет нас с самого начала, - это наш родной язык".

Как сообщает Report, об этом руководитель Аппарата Государственного комитета по работе с диаспорой Дашгын Раджабли заявил в ходе выступлении на церемонии презентации проекта ”Родной язык – азербайджанская школа“.

По его словам, ядром идеи азербайджанства является наш родной язык: “В ряде зарубежных стран функционируют азербайджанские школы. Но реализуемый проект еще больше расширит географию распространения нашего родного языка”.

"Сегодня в мире проживают 50 миллионов азербайджанцев. Государственный комитет по работе с диаспорой готов сделать все возможное для реализации этого проекта”, - сказал Д.Раджабли.