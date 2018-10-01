Председатель НКАГ: В большинстве азербайджаноязычных школ Грузии нет директоров

© Report

Тбилиси. 1 октября. REPORT.AZ/ "В Грузии имеются образованные, знающие грузинский язык, молодые профессиональные азербайджанские кадры".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции 1 октября сказал председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

Он сказал, что для интегрирования азербайджанской молодежи в гражданское общество следует стимулировать обеспечение их работой: "В регионе Квемо Картли (Борчалы) в большинстве азербайджаноязычных школ нет директоров, либо пожилые кадры. Директора пенсионного возраста не могут применять новшества в управлении учебным заведением. Имеется достаточно профессиональных азербайджанских кадров, которые могут работать в сфере образования".

Председатель НКАГ коснулся и состояния азербайджаноязычных школах страны: "Инфраструктура некоторых школ в плачевном состоянии. Эти школы не пригодны для обучения и из-за отсутствия отопительной системы в зимние месяцы ученики отклоняются от школы. Я призываю министерство образования, науки, культуры и спорта обратить внимание на нуждающиеся в ремонте азербайджаноязычные школы".

А.Бабаев также отметил, что азербайджанская община обеспокоена состоянием Тбилисского государственного азербайджанского драмтеатра им.Гейдара Алиева: "Деятельность театра очень пассивна, а здание в аварийном состоянии. Уже годы вопрос со зданием театра остается нерешенным. Кроме того, в театр до сих пор не назначен умелый руководитель. В азербайджанский театр должен назначаться директор-азербайджанец. Есть профессиональные азербайджанские кадры, которые могут занять эту позицию".

Председатель НКАГ подчеркнул большую необходимость в усилении деятельности музеев и центров в связи с культурой Азербайджана, действующих в Тбилиси.